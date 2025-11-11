Donald Trump Ancam Tuntut BBC Rp16 Triliun

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menggugat BBC sebesar USD 1 miliar (sekitar Rp16,6 triliun), menurut laporan media. Trump menuntut pencabutan film dokumenter yang dianggapnya secara tidak etis menyunting pidatonya sebelum penyerbuan Gedung Capitol AS pada 2021.

BBC, siaran pers milik negara Inggris, meminta maaf pada Senin (10/11/2025) setelah dua eksekutif puncaknya—Direktur Jenderal Tim Davie dan Kepala Berita Deborah Turness—mengundurkan diri di tengah kekhawatiran tentang imparsialitas terkait penyuntingan film dokumenter Panorama berjudul 'Trump: A Second Chance?'﻿.

Film dokumenter tersebut, yang ditayangkan sebelum pemilu AS November lalu, memotong-motong kutipan pidato Trump sehingga terkesan menghasut kerusuhan 6 Januari dengan mengatakan kepada pendukungnya bahwa ia akan bergabung dengan mereka untuk "berjuang mati-matian﻿" di Capitol.

Dalam surat tertanggal 9 November, pengacara Trump, Alejandro Brito, meminta pencabutan penuh, permintaan maaf, dan kompensasi sebelum batas waktu pukul 22.00 waktu Inggris pada Jumat (14/11/2025), atau menghadapi gugatan hukum. BBC menyatakan akan meninjau surat tersebut dan "merespons langsung pada waktunya", demikian dilaporkan RT.