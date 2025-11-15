Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Ampera Raya Ditutup Sementara, Ada Bazar dan Pesta Kuliner

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |15:02 WIB
Jalan Ampera Raya Ditutup Sementara, Ada Bazar dan Pesta Kuliner
Jalan Ampera Raya Ditutup Sementara, Ada Bazar dan Pesta Kuliner/Okezone
A
A
A

JAKARTA-Pemprov Jakarta menggelar kegiatan bazar dan pesta kuliner di Jalan Ampera Raya, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 15 hingga 16 November 2025. Petugas pun menutup Jalan Ampera Raya untuk sementara waktu.

Pantauan Okezone, Sabtu (15/11/2025),  Jalan Ampera Raya, tepatnya sejak dari Lampu Merah pertigaan Jalan Pejaten Barat Raya dan Jalan Ampera Raya atau sekitar Klinik Medikids dilakukan penutupan.

Sehingga, kendaraan dari arah Jalan Kemang Selatan tak bisa menembus ke arah Jalan Ampera Raya tembus ke TB Simatupang, kendaraan hanya bisa berbelok ke arah Jalan Pejaten Barat Raya atau menuju Pejaten Village.

Penutupan dilakukan di Jalan Ampera sepanjang 500 meter lebih hingga ke Lampu Merah Jalan Ampera Raya dan Jalan Madrasah atau sekitar RM Sederhana.

Sementara, kendaraan dari arah Jalan TB Simatupang tak bisa menembus ke Jalan Ampera Raya tembus ke Jalan Kemang Selatan, hanya bisa berbelok ke arah Jalan Madrasah.

Di kawasan tersebut bakal ada Lomba Mewarnai anak, Lomba Pakain Adat Nusantara, Senam Masal, Pagelaran Pencak Silat Nusantara Palang Pintu, Marawis, Bazar UMKM, Hiburan, Gambang Kromong, hingga hiburan dari Artis Betawi Jakarta. Kegiatan itu dilakukan untuk menjaga budaya Jakarta.

(Fahmi Firdaus )

      
