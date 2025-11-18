Menbud Tinjau Museum Topeng Cirebon, Dorong Pengembangan Ruang Budaya

CIREBON – Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) terus memperkuat ekosistem kebudayaan daerah melalui rangkaian kunjungan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon ke berbagai simpul budaya di Nusantara, termasuk Cirebon.

Dalam agenda ini, Menbud meninjau Museum Topeng Cirebon yang berlokasi di area Balai Kota Cirebon sebagai bagian dari komitmen Kemenbud untuk memajukan kebudayaan nasional melalui lebih banyak ruang publik dan ruang budaya.

Museum Topeng Cirebon menampilkan ratusan koleksi topeng dan profil para maestro di baliknya. Terdapat lima topeng utama Cirebon atau disebut Topeng Panca Wanda, yakni Topeng Panji, Topeng Samba (Pamindo), Topeng Rumyang, Topeng Patih (Tumenggung), dan Topeng Kelana (Rahwana).

Dalam pameran museum juga menampilkan para tokoh kesenian topeng seperti Ki Kandeg Padmajawinata, Ki Empek, tokoh pengrajin kedok Cirebon, hingga dalang wayang. Koleksi topeng yang ditampilkan diharapkan mampu menjadi sarana strategis dalam pelestarian budaya.

Disambut oleh Dewan Pengawas Museum Topeng Cirebon Reini A Daniel, serta kurator museum Ki Waryo Sela, Menbud Fadli Zon meninjau tiap sudut museum, termasuk mengagumi instalasi topeng bertajuk Pahatan Pohon Topeng karya Sujana Priya. Koleksi yang menampilkan topeng pada cerita Panji, yang tersusun kokoh pada kayu utuh.

“Topeng Cirebon ini salah satu topeng yang legendaris dan mempunyai banyak cerita, dari Ramayana, Mahabarata, dan cerita-cerita lokal lainnya. Ini sangat penting untuk memperkenalkan kembali topeng Cirebon,” ujarnya.