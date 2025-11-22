Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Tertawa Disinggung soal Kritik ‘Fasis’ Mamdani

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |06:40 WIB
Trump Tertawa Disinggung soal Kritik ‘Fasis’ Mamdani
Presiden AS Donald Trump tertawa disinggung soal kritik ‘Fasis’ Mamdani (Foto: India Today)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjukkan sikap santai dan humoris saat menanggapi kritik pedas yang pernah dilontarkan Zohran Mamdani, Wali Kota terpilih New York. Mamdani sebelumnya pernah menyebut Trump sebagai seorang fasis.

Momen tak terduga ini terjadi pada Jumat 21 November 2025 ketika seorang reporter bertanya kepada Mamdani, yang baru saja memenangkan pemilihan, apakah ia masih berpegangan pada label "fasis" yang pernah ia sematkan kepada Trump di masa lalu.

Saat Mamdani mulai menjawab, "Saya sudah membicarakannya—," Presiden Trump segera memotong dengan nada bercanda, melansir India Today, Sabtu (22/11/2025).

"Tidak apa-apa," kata Trump sambil tersenyum. "Dia boleh saja mengatakan itu. Itu lebih mudah daripada menjelaskannya—saya tidak keberatan!"

Mamdani pun ikut tersenyum dan mengonfirmasi "ya" ketika reporter mengulang pertanyaan tersebut. 

Kejadian ini menciptakan suasana ringan dalam pertemuan yang semula dikhawatirkan akan tegang, mengingat Trump sebelumnya pernah mengecam Mamdani sebagai seorang komunis selama masa kampanye.

Halaman:
1 2 3
      
