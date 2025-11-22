Gelar Kemah Lintas Agama, Pemerintah Perkuat Kerukunan Bangsa Lewat Peran Pemuda

JAKARTA - Generasi muda merupakan infrastruktur sosial kerukunan bangsa yang harus dipupuk dan diperkuat secara sistematis. Pemuda memiliki kemampuan alami untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan membangun jejaring lintas budaya maupun agama sehingga menjadi modal penting dalam menjaga kohesi sosial Indonesia.

Demikian disampaikan Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin dalam kegiatan Interfaith Harmony Camp, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/11/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Toleransi Internasional yang bertajuk The Wonder of Harmony.

Kamaruddin menekankan, bahwa Pancasila tidak pernah memandang mayoritas maupun minoritas, melainkan mengedepankan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang bersumber dari ketuhanan.

‘’Penguatan kapasitas pemuda lintas agama menjadi langkah strategis untuk memastikan nilai-nilai dasar bangsa tetap hidup dan relevan dalam menghadapi dinamika global,’’ujarnya.

Kamaruddin menilai, bahwa ruang-ruang perjumpaan seperti Interfaith Harmony Camp menjadi wahana yang efektif untuk menumbuhkan keberanian berdialog, membangun empati, sekaligus memperkuat kemampuan generasi muda dalam mengelola keberagaman.

“Kerukunan bukan hanya konsep, tetapi cara hidup yang harus dipraktikkan setiap hari,” katanya.

Dia juga mengapresiasi hadirnya ratusan peserta dari berbagai agama, ormas keagamaan, kampus, dan komunitas pemuda.

Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kolaborasi lintas iman semakin menguat dan menjadi tren positif di kalangan generasi baru. Ia berharap The Wonder of Harmony 2025 menjadi momentum untuk mendorong Indonesia sebagai ruang harmoni dunia.