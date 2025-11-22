Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Kemah Lintas Agama, Pemerintah Perkuat Kerukunan Bangsa Lewat Peran Pemuda

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |23:20 WIB
Gelar Kemah Lintas Agama, Pemerintah Perkuat Kerukunan Bangsa Lewat Peran Pemuda
Pemerintah Perkuat Kerukunan Bangsa Lewat Peran Pemuda
A
A
A

JAKARTA -  Generasi muda merupakan infrastruktur sosial kerukunan bangsa yang harus dipupuk dan diperkuat secara sistematis. Pemuda memiliki kemampuan alami untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan membangun jejaring lintas budaya maupun agama sehingga menjadi modal penting dalam menjaga kohesi sosial Indonesia.

Demikian disampaikan Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin dalam kegiatan Interfaith Harmony Camp, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/11/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Toleransi Internasional yang bertajuk The Wonder of Harmony.

Kamaruddin menekankan, bahwa Pancasila tidak pernah memandang mayoritas maupun minoritas, melainkan mengedepankan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang bersumber dari ketuhanan.

‘’Penguatan kapasitas pemuda lintas agama menjadi langkah strategis untuk memastikan nilai-nilai dasar bangsa tetap hidup dan relevan dalam menghadapi dinamika global,’’ujarnya.

Kamaruddin menilai, bahwa ruang-ruang perjumpaan seperti Interfaith Harmony Camp menjadi wahana yang efektif untuk menumbuhkan keberanian berdialog, membangun empati, sekaligus memperkuat kemampuan generasi muda dalam mengelola keberagaman.

“Kerukunan bukan hanya konsep, tetapi cara hidup yang harus dipraktikkan setiap hari,” katanya.

Dia juga mengapresiasi hadirnya ratusan peserta dari berbagai agama, ormas keagamaan, kampus, dan komunitas pemuda.

Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kolaborasi lintas iman semakin menguat dan menjadi tren positif di kalangan generasi baru. Ia berharap The Wonder of Harmony 2025 menjadi momentum untuk mendorong Indonesia sebagai ruang harmoni dunia.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178607//presiden_prabowo-RFxZ_large.jpg
Prabowo Siapkan Rp8 Triliun untuk Pelatihan 500 Ribu Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178526//pemerintah-HspG_large.jpg
Kabar Baik! Usulan Indonesia soal Pengelolaan Royalti Global Masuk Agenda Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178377//bpjs_kesehatan-1rdZ_large.jpg
DPR Ingatkan Pemerintah Soal Pemutihan BPJS: Jaga Keadilan, Hindari Kecurangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177196//mk-nfOF_large.jpeg
MK Perintahkan DPR - Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176855//pemerintah-cqHC_large.jpg
Indonesia Usulkan Instrumen Hukum Internasional soal Pengelolaan Royalti dan Publisher Right
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174034//ketua_dpr_ri_puan_maharani-xrlS_large.jpg
Tutup Masa Sidang, Puan Ajak DPR dan Pemerintah Perbaiki Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement