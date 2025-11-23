Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di Sela KTT G20, Gibran Hadiri MIKTA Leaders’ Gathering di Johannesburg

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |12:24 WIB
Di Sela KTT G20, Gibran Hadiri MIKTA Leaders’ Gathering di Johannesburg
Wapres Gibran Hadiri MIKTA Leaders’ Gathering (foto: dok Setwapres)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri MIKTA Leaders’ Gathering di sela gelaran KTT G20, Sabtu 23 November 2025. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Korea Selatan selaku Ketua MIKTA tahun ini, dan berlangsung di Hall 7, Johannesburg Expo Centre, Johannesburg, Afrika Selatan.

Dalam pertemuan itu, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyambut kehadiran Gibran sebelum memasuki area foto bersama. Acara berlangsung singkat dan tanpa perbincangan resmi karena merupakan bagian dari rangkaian kegiatan KTT G20.

Gibran kemudian bergabung dengan para pemimpin negara anggota MIKTA lainnya, Meksiko, Turki, dan Australia untuk mengikuti sesi foto bersama. Kehadiran Indonesia dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen terhadap peran MIKTA sebagai kelompok negara menengah yang berkontribusi pada stabilitas serta kerja sama global.

Selain itu, di sela-sela sesi pleno KTT G20, Gibran juga melakukan sejumlah pertemuan pull aside dengan beberapa pemimpin dunia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185308//wamenkeu-WkvF_large.jpg
KTT G20, Wamenkeu Sebut Wapres Gibran Tekankan Pembiayaan Internasional yang Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185306//qris-xSun_large.png
Gibran Pamer QRIS di KTT G20, Airlangga: Diadopsi Jepang dan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185315//gibran-3J2Y_large.jpg
Pidato di KTT G20, Gibran: Kerja Sama Harus Memberdayakan Bukan Mendikte
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185297//gibran-btcW_large.jpg
KTT G20, Gibran di Depan Pimpinan Dunia: MBG Investasi Strategis Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185295//gibran-Vcqn_large.jpg
Pidato di KTT G20, Gibran Pamer Pembayaran QRIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184983//prabowo-AonU_large.jpg
Utus Gibran, Ini Alasan Prabowo Tak Hadir di KTT G20 Afrika Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement