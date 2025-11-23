Di Sela KTT G20, Gibran Hadiri MIKTA Leaders’ Gathering di Johannesburg

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri MIKTA Leaders’ Gathering di sela gelaran KTT G20, Sabtu 23 November 2025. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Korea Selatan selaku Ketua MIKTA tahun ini, dan berlangsung di Hall 7, Johannesburg Expo Centre, Johannesburg, Afrika Selatan.

Dalam pertemuan itu, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyambut kehadiran Gibran sebelum memasuki area foto bersama. Acara berlangsung singkat dan tanpa perbincangan resmi karena merupakan bagian dari rangkaian kegiatan KTT G20.

Gibran kemudian bergabung dengan para pemimpin negara anggota MIKTA lainnya, Meksiko, Turki, dan Australia untuk mengikuti sesi foto bersama. Kehadiran Indonesia dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen terhadap peran MIKTA sebagai kelompok negara menengah yang berkontribusi pada stabilitas serta kerja sama global.

Selain itu, di sela-sela sesi pleno KTT G20, Gibran juga melakukan sejumlah pertemuan pull aside dengan beberapa pemimpin dunia.