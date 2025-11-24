Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Riset IndoStrategi: Program Mendikdasmen Buat Terobosan Baru Pendidikan di Indonesia

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |18:07 WIB
Riset IndoStrategi: Program Mendikdasmen Buat Terobosan Baru Pendidikan di Indonesia
Riset independen IndoStrategi melakukan evaluasi publik (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Lembaga riset independen IndoStrategi melakukan evaluasi publik terhadap program-program prioritas Kemendikdasmen. Evaluasi ini mencakup lima program utama, yakni Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Lalu Pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Mata Pelajaran Pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI), serta evaluasi berbasis Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Dari hasil riset IndoStrategi, program-program Kemendikdasmen di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti mendapat respons positif dari masyarakat.

“Program prioritas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah seperti menjawab harapan publik akan terobosan dalam pendidikan kita,” kata Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, saat memaparkan hasil risetnya, Senin (24/11/2025).

Riset yang berlangsung pada 15 Oktober hingga 15 November 2025 tersebut melibatkan 510 responden dari 34 provinsi, mewakili 104 lembaga pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK. Setiap sekolah diwakili lima responden, terdiri dari dua guru, dua murid, dan satu orang tua. IndoStrategi juga melakukan spot check terhadap 20 persen data serta memvalidasi temuan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama 13 ahli dan praktisi pendidikan.

Hasil evaluasi menunjukkan penerimaan publik terhadap program-program Kemendikdasmen berada pada tingkat tinggi, khususnya di kalangan guru dan orang tua. Namun, pemahaman, optimisme, dan dukungan murid tercatat lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya.

 

