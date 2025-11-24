Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Perayaan Natal Bersama, Menag Nasaruddin: Kita Akan Buat Sejarah!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |18:46 WIB
Gelar Perayaan Natal Bersama, Menag Nasaruddin: Kita Akan Buat Sejarah!
Menteri Agama Nasaruddin Umar
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar perayaan Natal bersama pada 20 Desember mendatang. Perayaan ini adalah yang pertama kalinya dalam sejarah

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, hal ini merupakan bentuk nyata dari semangat kerukunan dan komitmen Kemenag dalam merawat keberagaman Indonesia.

“Inilah yang kita harus rawat. Saya sering mengatakan, Indonesia ini adalah lukisan yang paling indah di muka bumi ini. Jangan ada yang mengacak-acak lukisan Tuhan,” ujar Menag Nasaruddin, dikutip, Senin, (24/11/2025).

Nasaruddin bersyukur Indonesia termasuk negara paling damai di muka bumi ini. Salah satu kuncinya adalah peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama.

"Maka itu kata kunci untuk merukunkan bangsa ini adalah Kementerian Agama. Nah karena itu saya mohon betul kita Kementerian Agama ini harus kompak,"ujarnya.

Dia menjelaskan, perayaan Natal yang digelar di lingkungan pemerintah biasanya dilakukan secara sektoral oleh umat Kristen atau Katolik.  Kemenag belum pernah menyelenggarakan Natal sebagai institusi.

“Kementerian-kementerian lain melakukan Natal bersama, Kementerian Agama enggak? Nah hari ini dan tahun ini kita akan membuat sejarah di Kementerian Agama,”ujarnya.

 

