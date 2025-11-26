Jalan Ditutup dan Tak Ada Solusi, Warga Penjaringan Ancam Geruduk Kantor CMNP!

JAKARTA – Warga RW 013 Penjaringan, Jakarta Utara, yang terdampak proyek pembangunan Tol Harbour Road II Ancol mengaku kecewa setelah pihak PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) tidak hadir dalam pertemuan lanjutan yang sebelumnya telah disepakati. Padahal, pihak CMNP berjanji akan menemui warga, pada Selasa 25 November 2025.

Pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari mediasi antara warga dan CMNP yang digelar pada Senin (24/11). Namun ketidakhadiran pihak CMNP membuat kemarahan warga kian memuncak, hingga muncul ancaman untuk menggeruduk kantor CMNP.

Dalam pertemuan sebelumnya, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya permintaan agar akses Jalan Utama Rawa Bebek Selatan—yang kini ditutup total akibat pembangunan tol—dibuka kembali.

“Nah, ini yang saya sesalkan. Pihak CMNP nggak hadir. Kemarin bilang siap hadir, tapi hari ini nggak hadir. Saya kecewa sebagai warga dan sebagai tokoh masyarakat RW 013,” kata tokoh masyarakat RW 013, Rochimmanto alias Rohim kepada wartawan.

“Hingga hari ini belum ada solusi untuk penutupan akses jalan warga oleh CMNP,” lanjutnya.