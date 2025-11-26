Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Kantor di Surabaya Terkait Korupsi Bupati Ponorogo

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |19:35 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor swasta yang berada di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (26/11/2025). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ponorogo, Sugiri Sancoko. 

1. Geledah Kantor di Surabaya

"Benar (penggeledahan-red) terkait perkara Ponorogo," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya. 

Namun, Budi belum menjelaskan apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut. Itu karena tim Lembaga Antirasuah masih berada di lokasi. 

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka korupsi. Ia menjadi tersangka bersama tiga orang lain. Ketiganya adalah Agus Pranono (AGP) selaku Sekretaris Daerah Ponorogo, Yunus Mahatma (YUM) selaku Direktur RSUD Harjono Ponorogo, dan Sucipto (SC) selaku pihak swasta rekanan RSUD Ponorogo dalam paket pekerjaan di lingkungan Kabupaten Ponorogo. 

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga klaster dugaan korupsi. Ketiganya adalah dugaan suap pengurusan jabatan, dugaan korupsi proyek pekerjaan di RSUD dr Harjono Ponorogo, serta dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkup Pemkab Ponorogo.

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 4 orang tersangka,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Minggu (9/11/2025) dini hari.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      

