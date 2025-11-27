Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Minta Jembatan Tua di Perbatasan Sidoarjo–Mojokerto yang Sempat Viral Diperbaiki

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |19:03 WIB
DPR Minta Jembatan Tua di Perbatasan Sidoarjo–Mojokerto yang Sempat Viral Diperbaiki
Anggota DPR RI Fraksi PAN, Tom Liwafa
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PAN, Tom Liwafa, meminta pemerintah segera melakukan renovasi terhadap jembatan tua yang berada di Dusun Turi, di perbatasan Sidoarjo–Mojokerto, Jawa Timur. Pasalnya, jembatan sempat viral itu telah lama dikeluhkan warga karena membahayakan pengguna jalan.

“Saya di sini menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan. Karena ini cukup viral, Pak. Di Sidoarjo dan Mojokerto itu ada jembatan horor,” ujar Tom Liwafa, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR, dikutip, Kamis (27/11/2025).

Tom mengatakan, jembatan tersebut dibangun pada tahun 1997 pada era Presiden Soeharto, namun hingga kini belum mendapatkan renovasi memadai. Kondisi inilah yang membuat masyarakat kerap merasa tidak aman saat melintas.

“Saya berharap dan saya percaya Pak Menteri adalah orang yang sangat peka dengan hal-hal seperti ini. Saya percaya Kementerian PU dan jajaran akan bisa menyelesaikan ini dengan cepat,” tegas Tom.

Ia menambahkan, jika kondisi jembatan dibiarkan, potensi viral yang lebih luas atau bahkan insiden berbahaya bisa terjadi.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
viral DPR DPR RI
