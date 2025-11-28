Banjir dan Longsor Putus Akses, Gubernur Bobby Nasution Terbang Bawa Bantuan ke Tapteng–Sibolga

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyalurkan bantuan logistik dan obat-obatan ke Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. (Foto: dok Pemprov Sumut)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyalurkan bantuan logistik dan obat-obatan ke wilayah yang terisolir menggunakan pesawat Hercules, Jumat (28/11/2025).

Hal ini menyusul akses darat menuju Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), dan hingga kini masih terputus akibat banjir bandang dan longsor.

Pesawat Hercules yang ditumpangi Bobby menuju Bandara Pinangsori, Tapteng, yang sudah beberapa hari tidak beroperasi karena bencana. Bandara itu rencananya kembali diaktifkan, dengan prioritas penyediaan bahan bakar untuk genset dan kebutuhan operasional lain.

Setibanya di sana, rombongan juga akan mencoba menembus sejumlah titik yang hingga kini belum dapat dijangkau.

“Masih terisolir (Tapteng dan Sibolga), makanya kita coba nanti sampai dan kita coba tembus sore ini,” ujar Bobby sebelum keberangkatan dari Lanud Soewondo Medan.