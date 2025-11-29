Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polri: Korban Banjir Bandang dan Longsor Sumatera Butuh Obat-obatan  

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |23:40 WIB
Polri: Korban Banjir Bandang dan Longsor Sumatera Butuh Obat-obatan  
Polri: Korban Banjir Bandang dan Longsor Sumatera Butuh Obat-obatan  
JAKARTA - Polri mengirimkan bantuan paket obat dan tim kesehatan khusus ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pasalnya, warga terdampak membutuhkan obat-obatan.

Sespusdokkes Polri, Brigjen Farid Amansyah menjelaskan, bahwa pengiriman bantuan medis tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Seperti obat-obatan, bahan habis pakai, serta peralatan kesehatan.

“Berdasarkan asesmen lapangan dari Biddokkes Polda Aceh, Sumut, dan Sumbar, Biddokkes Polri mengirimkan bantuan berupa obat-obatan, bahan habis pakai, serta peralatan kesehatan,” kata Farid di Mako Polisi Udara, Tangsel, Banten, Sabtu (28/11/2025).

Farid menyebutkan bahwa setiap polda terdampak menerima bantuan dengan jumlah yang sama. “Hari ini dikirimkan 59 paket obat-obatan per polda, yang kami kemas dalam 9 koli,” jelasnya.

Namun tidak hanya pengiriman logistik kesehatan, Polri juga menurunkan tim khusus untuk memperkuat layanan medis di lokasi bencana.

 

