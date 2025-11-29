Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KRI Radjiman Bawa Bantuan Polri untuk Korban Bencana di Sumatera

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |22:42 WIB
JAKARTA – Korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, membutuhkan obat-obatan hingga makanan.  Dalam peristiwa tersebut, ratusan orang jadi korban.

Paguyuban Tathya Dharaka Akpol 2005 mengirimkan ribuan paket sembako untuk warga korban terdampak bencana alam di wilayah Sumatera

Ribuan paket bantuan berupa beras minyak goreng, hingga mie tersebut diberangkatkan melalui KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat di Pangkoarmada II, Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Wahyu Hidayat, mengatakan bantuan ini adalah wujud nyata kepedulian alumni Akpol 2005 kepada masyarakat Sumatera yang sedang tertimpa musibah.

Menurutnya, kepedulian tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang saat ini tengah menghadapi masa-masa sulit pascabencana.

“Bantuan ini adalah wujud nyata kepedulian alumni Akpol 2005 kepada masyarakat Sumatera yang sedang tertimpa musibah. Kami pastikan pengiriman menggunakan KRI dr. Radjiman berjalan dengan aman hingga tiba di tujuan,” kata Wahyu Hidayat.

Wahyu menambahkan, setibanya di wilayah Sumatera, paket-paket sembako tersebut akan diterima oleh para alumni Akpol 2005 yang berdinas di wilayah tersebut. Selanjutnya, bantuan akan disalurkan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Sampai di Sumatera nanti, rekan-rekan alumni Akpol 2005 yang bertugas di sana akan langsung menyalurkan bantuan ini agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu,” ujarnya.

 

