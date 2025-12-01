Advertisement
HOME NEWS NEWS

Menteri Agus Resmikan Campus Immigration Point Undip dan Surakarta Immigration Lounge

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |21:27 WIB
Menteri Agus Resmikan Campus Immigration Point Undip dan Surakarta Immigration Lounge
Kemenimipas resmikan dua titik layanan baru, Campus Immigration Point Undip dan Surakarta Immigration Lounge. (Foto: dok Kemenimipas)
A
A
A

SEMARANG - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus memperkuat transformasi layanan publik melalui peresmian dua titik layanan baru, yaitu Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan Surakarta Immigration Lounge di Solo Square, Senin (1/12/2025).

Kedua layanan ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat, modern, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meresmikan langsung di kedua titik tersebut.

Menteri Agus mengatakan bahwa momen ini merupakan bukti transformasi pelayanan publik. Dengan memanfaatkan ruang publik seperti kampus dan pusat perbelanjaan, Kemenimipas berharap pelayanan keimigrasian dapat dijangkau lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan waktu dan lokasi yang lebih fleksibel.

“Campus Immigration Point merupakan yang pertama dan satu-satunya unit pelayanan keimigrasian yang di luar kantor imigrasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi model yang akan dikembangluaskan di seluruh universitas di Indonesia,” ujar Menteri Agus.

Campus Immigration Point hadir untuk mempermudah mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing dalam mendapatkan informasi serta layanan keimigrasian secara langsung di area kampus. Layanan ini bukan hanya untuk paspor, tapi juga pelayanan izin tinggal bagi civitas academika Warga Negara Asing (WNA).

Halaman:
1 2
      
