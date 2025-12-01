Sidak Pasar Senen Bareng Menteri Maman, Adian: Dengarkan Keluh Kesah Pedagang

JAKARTA - Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu melakukan kunjungan ke Pasar Senen, Jakarta Pusat. Keduanya menemui pedagang pakaian bekas dan meninjau kegiatan thrifting.

Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengapresiasi Menteri Maman yang mau untuk turun langsung menyerap aspirasi dari pedagang thrifting dan pedagang UMKM lokal.

“Jadi dia datang, keren. Ini harus dipertimbangkan. Mematikan salah satu, akan mematikan mata rantai ekosistem ini. Nah, ini yang menurut saya, saya berterima kasih sama Pak Menteri, dia tidak cuma percaya pada laporan,” ujarnya dikutip, Senin (1/12/2025).

Politikus PDIP ini melanjutkan, kedatangan Menteri Maman sangat penting untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi keluh kesah para pedagang, sekaligus mengkonfirmasi langsung laporan-laporan dari lapangan.

“Seringkali laporan dan kenyataan tidak sama. Kedatangan Pak Menteri hari ini, menurut saya bagian dari memverifikasi laporan-laporan tadi. Keren, deh,” tandasnya

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan akan mencari jalan tengah terkait polemik yang muncul di publik. Pemerintah dan legislatif, kata dia, harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang dengan solusi terbaik.

“Kita akan mencari jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini,” ujar Menteri Maman.

Sejumlah pedagang terdengar meneriakkan aspirasi mereka, terutama agar kegiatan thrifting pakaian impor di Pasar Senen tak dihentikan pemerintah. “Thrifting jangan dihapus, Pak,” teriak sejumlah pedagang saat ditemui Maman.

Namun tidak hanya itu, sejumlah pedagang bahkan mengangkat poster sederhana dari kardus bertuliskan bahwa pedagang thrifting Pasar Senen juga membayar pajak.