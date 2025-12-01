Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Segera Bentuk Ditjen Pesantren, Diminta Tangani Khusus Ma’had Aly

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |19:15 WIB
Kemenag Segera Bentuk Ditjen Pesantren, Diminta Tangani Khusus Ma’had Aly
KH Nur Salikin terpilih sebagai Ketua Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (Amali)
A
A
A

JAKARTA - Mudir Ma’had Aly Sa’iidusshiddiqiyah Jakarta, KH Nur Salikin alias Kang Nuris terpilih sebagai Ketua Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (Amali)  2025–2030 dalam Musyawarah Nasional Amali 2025 di Pondok Pesantren Tebuireng, Jawa Timur.

Dalam Munas kali ini melahirkan sejumlah rekomendasi penting bagi masa depan pendidikan Ma’had Aly.

Sekadar diketahui, Ma’had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren yang fokus pada pendalaman ilmu agama Islam, khususnya kajian kitab kuning, dengan ijazah yang diakui setara perguruan tinggi di Indonesia.

Kang Nuris juga mengungkapkan, pentingnya kehadiran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren Kementerian Agama.

"Salah satu rekomendasi Munas, para mudir berharap agar Direktorat Jenderal Pesantren ke depan memiliki struktur yang lebih ramping, efektif, dan tepat sasaran," ujar Nuris, Senin (1/12/2025).

“Minimal ada eselon II yang secara khusus menangani Ma’had Aly, dan diisi oleh alumni pesantren yang benar-benar memahami budaya pesantren," tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
