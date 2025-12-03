Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK Minta Maaf Penanganan Bencana Sumatera Masih Ada Kekurangan 

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |14:27 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengucapkan permintaan maaf jika dalam penanganan bencana banjir dan longsor Sumatera yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih ada kekurangan.


“Kami memohon maaf apabila dalam upaya penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini masih terdapat kekurangan,” kata Pratikno saat Konferensi Pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Namun, Menko PMK menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi yang sangat jelas kepada seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, serta BNPB, untuk mengerahkan seluruh sumber daya guna mempercepat penanganan bencana. Menurutnya, pemerintah dituntut melakukan perbaikan setiap jam dan setiap menit agar responsif terhadap kebutuhan masyarakat semakin cepat dan tepat.

“Tapi instruksi dari bapak Presiden sudah sangat jelas kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat seluruh K/L, TNI, Polri BNPB agar setiap jam setiap menit ada perbaikan percepatan dan peningkatan respon terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

