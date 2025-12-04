Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Cak Imin Minta 3 Menteri Tobat Nasuha, Raja Juli: Jangan Saling Mendiskreditkan!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |18:24 WIB
Heboh Cak Imin Minta 3 Menteri Tobat Nasuha, Raja Juli: Jangan Saling Mendiskreditkan!
Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni menanggapi pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ihwal tobat nasuha. Raja Juli mengaku, Cak Imin telah meminta maaf atas pernyataan tersebut.

"Saya Alhamdulillah sudah mendapat WA dari Gus Imin, beliau sampaikan minta maaf kepada saya. Mengatakan bahwa bukan itu maksudnya," kata Raja Juli saat Raker bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Atas dasar itu, Raja Juli menerima permohonan maaf Cak Imin. Dia menilai, Ketua Umum PKB itu telah gentle meminta maaf dan menjelaskan tak bermaksud menyerukan taubat agama.

"Beliau secara gentle minta maaf. Dan saya kira saya terima maaf beliau, karena memang bukan itu maksud beliau, beliau mengatakan kepada saya," ucapnya.

Namun demikian, Raja Juli mengingatkan bahwa sesama menteri harus kompak dan tak boleh mengeluarkan pernyataan saling mendiskreditkan. Ia menegaskan, semua menteri merupakan anak buah Presiden Prabowo Subianto.

"Dan sebagai sesama menteri, saya katakan kita harus kompak, nggak boleh lagi ada pernyataan-pernyataan yang justru saling mendiskreditkan kepada menteri kementerian yang lain," ujar Raja Juli.

"Ini penting, semuanya adalah anak buah Pak Prabowo, tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu stabilitas kita. Sekali lagi saya apresiasi ke Gus Imin mengatakan maaf kepada saya dengan pernyataan yang keliru ketika itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Cak Imin meminta semua pihak untuk bahu membahu memperbaiki diri terkait persoalan lingkungan. Seruan ini disampaikan menyusul terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatera.

 

