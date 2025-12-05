Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Ungkap Alasan Kirim Penyidik ke Arab Saudi: Verifikasi Fasilitas Haji

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |20:31 WIB
KPK Ungkap Alasan Kirim Penyidik ke Arab Saudi: Verifikasi Fasilitas Haji
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan mengirim penyidik ke Arab Saudi dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024. Salah satu fokus utama keberangkatan tim adalah untuk memverifikasi langsung fasilitas haji yang disediakan di negara tersebut.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan tim turun langsung untuk mengonfirmasi apakah fasilitas bagi jemaah benar-benar tersedia sesuai ketentuan dan informasi yang selama ini diterima.

“Jadi kita akan membuktikan atau mencari informasi apakah fasilitas yang di sana itu memang benar tersedia,” kata Asep kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).

Menurutnya, secara prinsip, ketika Arab Saudi memberikan kuota haji kepada negara lain, maka fasilitas yang mendukung pelaksanaan haji seharusnya sudah disiapkan.

“Karena kami memiliki pemahaman bahwa ketika negara, dalam hal ini Arab Saudi, memberikan kuota, sudah pasti fasilitasnya siap,” ujarnya.

 

