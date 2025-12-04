Usut Kasus Pengolahan Karet, KPK Panggil 2 Mantan Direktur Kementan

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 2 mantan pejabat Kementerian Pertanian (Kementan). Keduanya akan diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa sarana fasilitasi pengolahan karet tahun anggaran 2021–2023.

1. Panggil 2 Mantan Direktur Kementan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan dua saksi yang dipanggil adalah Ardi Praptono selaku mantan Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan serta Dedi Junaedi, yang menjabat sebagai Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Kementan pada 2015 hingga Juli 2022.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang atau jasa sarana fasilitasi pengolahan karet pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021 sampai 2023," kata Budi melalui pesan singkatnya, Kamis (4/12/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima iNews Media Group, Dedi Junaedi telah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekira pukul 10.01 WIB. Sementara belum ada informasi terkait kehadiran Ardi Praptomo di Gedung Merah Putih KPK.

Keduanya bakal dimintai keterangan untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan fasilitas pengolahan karet yang di lingkungan Kementan. Hingga saat ini, penyidik masih mengumpulkan informasi dan mengonfirmasi berbagai temuan untuk mengungkap konstruksi perkara secara keseluruhan.

KPK beberapa waktu belakangan ini telah memeriksa sejumlah pihak dalam rangkaian penyidikan perkara yang sama. Penyidik juga masih membuka kemungkinan pemanggilan saksi tambahan guna memperkuat alat bukti.

Sebelumnya, KPK mengungkap satu tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sarana fasilitas pengolahan karet di Kementan tahun anggaran 2021-2023. Tersangka tersebut yakni, Yudi Wahyudin selaku aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertanian (Kementan).