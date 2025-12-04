KPK Panggil Anak Gubernur Kalbar Ria Norsan Usut Kasus Proyek Jalan di Mempawah

KPK Panggil Anak Gubernur Kalbar Ria Norsan Usut Kasus Proyek Jalan di Mempawah (Ilustrasi)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Arief Rinaldi (AR), hari ini. Arief Rinaldi merupakan anak Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

1. Panggil Anak Gubernur Kalbar

Sedianya, Arief Rinaldi bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2015.

Selain politikus Golkar tersebut, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya, yaitu Ibu Rumah Tangga, Emma Suhartini; Notaris, Eddy Dwi Pribadi; dan Karyawan Swasta, Istiqomah Iskandar. Belum ada info soal kehadiran mereka.

"Pemeriksaan dilakukan di Polda Kalimantan Barat," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui pesan singkatnya, Kamis (4/12/2025).

Belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik dari keterangan para saksi tersebut. Namun, diduga pemeriksaan terhadap Arief Rinaldi berkaitan dengan Ria Norsan.

Sebelumnya, KPK sempat menggeledah rumah dinas hingga kediaman pribadi Ria Norsan sejak 24 hingga 25 September 2025. KPK juga menggeledah rumah dinas Bupati Mempawah beberapa waktu lalu berkaitan dengan perkara ini.

"Benar, dalam pekan ini penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas Bupati Mempawah, rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, dan rumah pribadi saudara RN," kata Budi.