INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Akses Jalan Masih Terputus, Prajurit TNI Gerak Cepat Bangun 6 Jembatan Bailey

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |04:00 WIB
Akses Jalan Masih Terputus, Prajurit TNI Gerak Cepat Bangun 6 Jembatan Bailey
Akses Jalan Masih Terputus, Prajurit TNI Gerak Cepat Bangun 6 Jembatan Bailey
A
A
A

JAKARTA – Prajurit TNI saat ini telah membangun 6 jembatan bailey di wilayah terdampak bencana banjir Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jembatan tersebut membantu mobilisasi pengiriman bantuan ke wilayah terdampak.

"Jembatan putus, jalan juga terputus sehingga komunikasi ataupun hubungan antarwilayah ataupun kita menyalurkan bantuan dari suatu wilayah ke wilayah lain menggunakan jalur darat tidak bisa. Sehingga solusinya adalah TNI membangun jembatan beiley," ujar Wakapuspen TNI, Kolonel (Arh) Osmar Silalahi, Minggu (7/12/2025).

Osmar mengungkapkan, sebanyak 6 jembatan bailey itu dibangun oleh prajurit TNI, yakni 3 jembatan dibangun di wilayah Aceh.

‘’Dua  jembatan dibangun di wilayah Sumatera Barat, dan 1 jembatan dibangun di wilayah Sumatera Utara,’’ujarnya.

Saat ini, kata dia, TNI juga tengah membangun 3 jembatan bailey lainnya di wilayah terdampak bencana tersebut.

"Jembatan Bailey sangat membantu masyarakat, sangat membantu TNI juga dalam pendistribusian logistik menggunakan jalur darat,''ujarnya.

 

