Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Pakistan pada 8–9 Desember 2025

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Islamabad, Pakistan, pada 8–9 Desember 2025.

Informasi mengenai kunjungan tersebut dibagikan langsung oleh Kedutaan Besar Republik Islam Pakistan di Indonesia melalui akun Instagram resminya, @pakinindonesia, dikutip Senin (8/12/2025).

Disebutkan bahwa agenda ini berlangsung atas undangan Perdana Menteri (PM) Republik Islam Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif.

"Kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertama Presiden Prabowo ke Pakistan. Kunjungan presiden terakhir dari Indonesia dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018. Kunjungan mendatang ini memiliki makna yang lebih mendalam karena bertepatan dengan peringatan 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Pakistan dan Indonesia," tulis Kedubes Pakistan.