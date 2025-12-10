Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesona Indonesia Semarakkan Bazar Amal IWA di Bucharest

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |11:15 WIB
Pesona Indonesia Semarakkan Bazar Amal IWA di Bucharest
Indonesia berpartisipasi dalam bazar amal IWA di Bucharest, Rumania. (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia turut menyemarakkan bazar amal yang diselenggarakan oleh International Women’s Association (IWA) di Bucharest, Rumania. Partisipasi Indonesia dalam bazar amal yang digelar pada Minggu (7/12/2025) ini tidak hanya untuk mendukung tujuan sosial, tetapi juga memperkuat citra negara di fora internasional.

“Partisipasi Indonesia ini juga untuk lebih memperkenalkan budaya, seni, dan produk khas Indonesia kepada masyarakat internasional di Rumania,” kata Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Rumania merangkap Republik Moldova, Meidyatama Suryodiningrat, dalam keterangan resmi.

Stan Indonesia menampilkan aneka kerajinan seperti ukiran kayu, topeng, angklung, aksesori, dan busana batik, serta aneka kuliner autentik yang menggugah selera pengunjung, seperti cireng, gemblong, tahu isi, dan bakwan. Selain itu, terdapat juga menu bakso dan siomay sebagai opsi makan siang.

Indonesia berpartisipasi dalam bazar amal IWA di Bucharest, Rumania.

Para pengunjung tidak hanya melihat-lihat stan Indonesia, bertanya dan berbincang tentang Indonesia, tetapi juga membeli barang-barang yang dipamerkan serta makanan. “Tiada hentinya stan Indonesia dipenuhi pengunjung hingga aneka makanan Indonesia yang disiapkan habis terjual,” kata Ruth Raynata, Sekretaris DWP KBRI Bucharest.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182917//jet_tempur_f_16-mrE9_large.jpg
Belanda Jual 18 Jet Tempur F-16 ke Rumania Hanya Seharga Rp19 Ribu Per Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/18/3093228//calon_presiden_rumania_calin_georgescu-ESmF_large.jpg
Diduga Ada Campur Tangan Rusia, Pengadilan Batalkan Hasil Pilpres Rumania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/18/3091756//ppi-2wsb_large.jpg
Pemilihan Presiden Rumania 2024: Penentuan Arah Masa Depan Eropa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement