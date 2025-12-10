Pesona Indonesia Semarakkan Bazar Amal IWA di Bucharest

JAKARTA – Indonesia turut menyemarakkan bazar amal yang diselenggarakan oleh International Women’s Association (IWA) di Bucharest, Rumania. Partisipasi Indonesia dalam bazar amal yang digelar pada Minggu (7/12/2025) ini tidak hanya untuk mendukung tujuan sosial, tetapi juga memperkuat citra negara di fora internasional.

“Partisipasi Indonesia ini juga untuk lebih memperkenalkan budaya, seni, dan produk khas Indonesia kepada masyarakat internasional di Rumania,” kata Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Rumania merangkap Republik Moldova, Meidyatama Suryodiningrat, dalam keterangan resmi.

Stan Indonesia menampilkan aneka kerajinan seperti ukiran kayu, topeng, angklung, aksesori, dan busana batik, serta aneka kuliner autentik yang menggugah selera pengunjung, seperti cireng, gemblong, tahu isi, dan bakwan. Selain itu, terdapat juga menu bakso dan siomay sebagai opsi makan siang.

Para pengunjung tidak hanya melihat-lihat stan Indonesia, bertanya dan berbincang tentang Indonesia, tetapi juga membeli barang-barang yang dipamerkan serta makanan. “Tiada hentinya stan Indonesia dipenuhi pengunjung hingga aneka makanan Indonesia yang disiapkan habis terjual,” kata Ruth Raynata, Sekretaris DWP KBRI Bucharest.