Hasto: Saya Tak Mau Jadi Pejabat Negara, Godaannya Terlalu Besar





JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengaku tidak ingin menjadi pejabat negara dan memilih mengabdi untuk partai. Ia bahkan menyebut telah menolak tawaran menjadi menteri.

Hal itu disampaikan Hasto dalam Seminar Nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).

Mulanya, Hasto menegaskan, bahwa dirinya hanya ingin menjalankan tugas-tugas kepartaian. Menurutnya, apabila partai mampu melakukan pembenahan secara sistematis, maka PDIP dapat menjadi kontributor penting dalam pencegahan korupsi.

“Maka dari situlah saya berjanji, saya enggak mau jadi pejabat negara. Takut enggak tahan godaan. Maka ditawari menjadi menteri dua kali pun saya enggak mau,” kata Hasto.

Ia mengakui bahwa dirinya memang pernah menjadi pejabat negara, yakni sebagai anggota DPR. Namun, ia memilih menuntaskan tugasnya hanya untuk satu periode.

“Saya tidak mau menjadi pejabat negara karena apa? Membangun institusi partai politik itu juga bagian dari dedikasi bagi bangsa dan negara. Itu pilihan saya,” pungkasnya.

(Awaludin)