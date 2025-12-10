Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anugerah KPI 2025, Ratusan Program TV dan Radio Diperlombakan untuk Dapat Penghargaan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |23:17 WIB
Anugerah KPI 2025, Ratusan Program TV dan Radio Diperlombakan untuk Dapat Penghargaan
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Ubaidillah
JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggelar acara Anugerah KPI tahun 2025. Mengangkat tema 'Penyiaran Berdaulat Menjaga Indonesia', ajang ini akan memperlombangkan ratusan program dalam 20 kategori serta satu penghargaan Lifetime Achievement.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Ubaidillah mengatakan, ada 141 lembaga penyiaran dengan rincian 44 lembaga penyiaran TV dan 97 lainnya merupakan lembaga penyiaran radio yang ikut serta dalam ajang Anugerah KPI tahun 2025.

Sementara, total program yang diajukan untuk masuk dan diperlombakan berjumlah 381 program. Adapun rinciannya ialah 103 program acara TV dan 278 program acara radio.

Ubaidillah menyebut bahwa ajang ini merupakan apresiasi tertinggi bagi lembaga penyiaran, pemerintah daerah dan insan penyiaran yang telah berjasa serta berkontribusi besar dalam bidang penyiaran di tanah air.

"Jadi dari ratusan program dari masing-masing kategori, lalu, ada yang 3 nominasi, 5 nominasi, baru kita putuskan siapa pemenangnya," ujar Ubaidillah, Rabu (10/12/2025).

Dia memastikan, proses penilaian program untuk mendapatkan penghargaan di Anugerah KPI tahun 2025 sangat ketat. Ia menyebut bahwa dewan juri yang menentukan pemenang tidak hanya melibatkan unsur internal KPI.

"Dewan juri tidak hanya dari internal Komisi Penyiaran tapi juga dari pihak di luar. Misalnya ada dari anggota Dewan, Kementerian dan Lembaga lain dan juga ada dari akademisi dan praktisi media," tutur dia.

Ubaidillah mengungkapkan, dewan juri menilai program-program yang ada dari sisi fungsi penyiarannya, edukasi, informasi bahkan hingga inovasi kamera yang digunakan. Proses ini dilakukan ketat dan dijamin independensinya.

 

