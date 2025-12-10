Gubernur Bobby Nasution Tegaskan Tak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar

MEDAN - Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menegaskan kondisi anggaran penanganan bencana yang disebut-sebut mengalami pemangkasan yang cukup besar pada 2025, ini. Hal ini menyusul isu terkait anggaran bencana Provinsi Sumut pada 2025 yang mengalami pemotongan dari Rp843 miliar menjadi Rp98 miliar.

Bobby pun menanggapi kabar tersebut. "Yang ngomong siapa itu (ada pemangkasan)?," ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, anggaran bencana yang disahkan bersama DRPD, yakni sebesar Rp123 miliar sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.

"Boleh silakan dilihat dari R-APBD 2025, kalau dibilang diawal angkanya Rp800 miliar (lebih), bukanya dari R-APBD yang disahkan bersama-sama dengan DRPD itu angkanya Rp123 miliar," ucapnya.

Dia pun menjelaskan kebijakan efesiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang dijalankan pada 2025 ini juga berpengaruh pada anggaran tersebut.