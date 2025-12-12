Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Beri Atensi Khusus Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |10:38 WIB
Prabowo Beri Atensi Khusus Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi khusus atas peristiwa mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru Pagi, Jakarta Utara.

Dadan menyebut, Prabowo telah memerintahkan agar penanganan terhadap para korban dilakukan sebaik mungkin.

“Pak Presiden sudah memerintahkan penanganan yang terbaik,” tegas Dadan di RSUD Koja, Jakarta Utara, Kamis 11 Desember 2025.

Dadan juga menegaskan, bahwa peristiwa ini dipantau langsung setiap menit. Ia menyebut dirinya rutin memberikan laporan kepada Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

“Saya dipantau setiap menit oleh Pak Seskab dan saya wajib memberikan laporan,” ungkap Dadan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189379//sdn_01_kalibaru_jakarta_utara-i9Yf_large.jpg
Usai Insiden Mobil MBG Tabrak Murid, SDN 01 Kalibaru Terapkan PJJ Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189363//kapolres_metro_jakarta_utara_kombes_pol_erick_frendriz-3dwu_large.jpg
Kasus Mobil MBG Tabrak Siswa Naik ke Penyidikan, Polisi Siap Umumkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189358//presiden_prabowo_tiba_di_bandar_udara_internasional_kualanamu-bkCG_large.jpg
Usai Lawatan Rusia–Pakistan, Prabowo Langsung Tinjau Wilayah Bencana di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189242//kepala_bgn-qgTB_large.jpg
Respons Kepala BGN atas Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN Kalibaru 01
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189351//prabowo_subianto-XEzW_large.jpg
Prabowo Teleponan dengan Pangeran MBS, Bahas Kampung Haji hingga Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189301//becak_listrik-94aj_large.jpg
Cerita Penarik Lansia, Happy Dapat Becak Listrik dari Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement