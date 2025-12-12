Prabowo Beri Atensi Khusus Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi khusus atas peristiwa mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru Pagi, Jakarta Utara.

Dadan menyebut, Prabowo telah memerintahkan agar penanganan terhadap para korban dilakukan sebaik mungkin.

“Pak Presiden sudah memerintahkan penanganan yang terbaik,” tegas Dadan di RSUD Koja, Jakarta Utara, Kamis 11 Desember 2025.

Dadan juga menegaskan, bahwa peristiwa ini dipantau langsung setiap menit. Ia menyebut dirinya rutin memberikan laporan kepada Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

“Saya dipantau setiap menit oleh Pak Seskab dan saya wajib memberikan laporan,” ungkap Dadan.