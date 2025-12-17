Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pertempuran di Perbatasan Thailand–Kamboja Masuki Hari ke-11, Korban Tewas Bertambah Jadi 52 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |18:20 WIB
Pertempuran di Perbatasan Thailand–Kamboja Masuki Hari ke-11, Korban Tewas Bertambah Jadi 52 Orang
Sebuah rumah yang rusak akibat serangan artileri Kamboja di daerah Sisaket, Thailand, pada 14 Desember 2025. (Foto: AP)
A
A
A

JAKARTA – Bentrokan perbatasan yang kembali terjadi antara Thailand dan Kamboja memasuki hari ke-11 pada Rabu (17/12/2025). Jumlah korban kembali bertambah dengan setidaknya 52 orang tewas di kedua pihak sejak konflik kembali berkobar pada 7 Desember.

Kementerian Pertahanan Kamboja mengatakan pada Rabu bahwa tentara Thailand melakukan serangan artileri dan serangan pesawat tak berawak di wilayah perbatasan, menurut Khmer Times.

Kementerian menambahkan bahwa pasukan Kamboja membalas dengan menembakkan roket BM-21 ke posisi Thailand.

Perkembangan ini terjadi setelah tentara Thailand merebut daerah Chong Anh Ma setelah pertempuran sengit, menurut lembaga penyiaran publik Thai PBS.

Thailand menyatakan pada Selasa (16/12/2025) bahwa Kamboja harus menjadi pihak pertama yang mengumumkan gencatan senjata untuk menghentikan bentrokan mematikan yang telah menyebabkan lebih dari 700.000 orang mengungsi di kedua sisi perbatasan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Maratee Nalita Andamo, mengatakan bahwa setiap gencatan senjata harus memenuhi syarat tertentu dan dapat dipercaya, serta mendesak Kamboja untuk “dengan tulus bekerja sama dalam upaya pembersihan ranjau di sepanjang perbatasan” guna mengakhiri konflik.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190416//ilustrasi-0fSG_large.jpg
Pertempuran Terus Berkobar, Thailand Tuntut Kamboja Umumkan Gencatan Senjata Sepihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/18/3190126//ap_news-XCwh_large.png
Konflik Memanas, Pemboman Thailand Disebut Dekati Pengungsi Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189941//ilustrasi-gxL5_large.jpg
Serangan Roket Kamboja Tewaskan Warga Sipil Thailand, Pertempuran di Perbatasan Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/25/3189793//disney-oRVw_large.jpg
Thailand Ingin Ubah Wajah Pariwisata, Pilih Bangun Disneyland daripada Kasino
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/18/3189770//ilustrasi-kjoS_large.jpg
Pertempuran Terus Berlanjut, Kamboja Tutup Perbatasan dengan Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/611/3189428//ratu-qTV2_large.jpg
Profil dan Potret Suthida Bajrasudhabimalalakshana, Ratu Cantik Thailand yang Tampil di SEA Games 2025 Cabor Layang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement