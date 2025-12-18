Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi Sebut Polri Bakal Putuskan Nasib Perpol 10/2025 Pekan Ini 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |15:49 WIB
Komisi Sebut Polri Bakal Putuskan Nasib Perpol 10/2025 Pekan Ini 
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan, bahwa Korps Bhayangkara bakal memutuskan nasib Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang jabatan di luar struktur pada pekan ini. 

"Oh enggak. Nanti diumumkan kira-kira minggu ini," kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie dalam jumpa pers di Kantor Sekretariat, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025). 

Sementara, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD mengungkapkan, keputusan nasib Perpol itu akan menunggu momentum yang tepat dari internal Polri. 

Namun, baik Jimly ataupun Mahfud tak menyingkap secara tegas apa yang akan diputuskan oleh Mabes Polri terkait dengan nasib Perpol itu. 

"Saya singkat jadi nanti yang akan mengumumkan nasib Perpol 10 Tahun 2025 itu adalah Mabes Polri. Entah momentum apa nanti akan ditentukan, tapi yang jelas keputusannya itu nanti sambil menunggu proses dimasukkan dalam peraturan yang lebih tinggi," ujar Mahfud di kesempatan yang sama. 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190683//tandon_untuk_korban_bencana_sumatera-zcuk_large.jpg
Warga Butuh Air Bersih, Polri Salurkan 627 Tandon ke Wilayah Bencana Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190656//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-9hjV_large.jpg
Komisi Reformasi Polri Laporkan Kinerja ke Prabowo dengan Metode Omnibus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190632//polisi_dan_warga_bangun_mck_di_lokasi_bencana-pANW_large.jpg
Cegah Penyakit, Polisi dan Warga Bangun MCK di Lokasi Bencana Aceh Tamiang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190440//pemerintah-Hw2F_large.jpg
Perpol soal Polisi Duduki Jabatan Sipil, Menko Yusril: Masih Kita Kaji!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190293//kapolri-2y0I_large.jpg
Perpol soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Dinilai Tak Langgar Putusan MK, Begini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190197//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-Azsk_large.jpg
Polri Raih Penghargaan Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement