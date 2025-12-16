Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Raih Penghargaan Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik 2025

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |13:12 WIB
Polri Raih Penghargaan Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik 2025
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Pencapaian ini menjadi bukti komitmen kuat Polri dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik yang prima kepada masyarakat.

Dalam penilaian Monev KIP 2025, Polri memperoleh predikat Informatif dengan nilai 98,90, yang merupakan nilai hampir sempurna sekaligus tertinggi pada kategori Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Capaian tersebut menempatkan Polri sebagai peringkat pertama, mengungguli berbagai lembaga negara lainnya.

Atas capaian tersebut, Polri berhak menerima Penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha, yakni penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Komisi Informasi kepada badan publik terbaik secara nasional.

Penghargaan ini diberikan setelah Polri dinilai unggul dalam berbagai aspek, mulai dari pengumuman dan penyediaan informasi publik, ketersediaan dokumen, sarana dan prasarana, pengadaan barang dan jasa, hingga pengembangan kelembagaan serta pengelolaan website.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189774//polri_evakuasi_1_jenazah_hingga_bangun_jembatan-J9sU_large.jpeg
Polri Evakuasi 1 Jenazah hingga Bangun Jembatan di Sumbar Usai Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189392//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-4BVY_large.jpg
Wakapolri: Transformasi Teknologi Jadi Kunci Polri Hadapi Ancaman Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189393//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-niDX_large.jpg
Kapolri Teken Perpol Baru, Polisi Kini Bisa Tugas di 17 Kementerian dan Lembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188923//juru_bicara_polri_kombes_erdi_a_chaniago-Fn0T_large.jpg
Bencana Sumatera: 965 Orang Meninggal, 1.043 Luka Berat, dan 231 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188498//baintelkam_polri_salurkan_bantuan_untuk_korban_di_sumbar-lc7C_large.jpg
Baintelkam Polri Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban di Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188279//momen_heli_manuver_terbang_rendah-rosj_large.jpg
Momen Heli Manuver Terbang Rendah saat Drop Bantuan ke Warga Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement