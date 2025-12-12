Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakapolri: Transformasi Teknologi Jadi Kunci Polri Hadapi Ancaman Modern

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |12:30 WIB
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo (foto: Okezone)
JAKARTA – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan, bahwa Polri harus menyesuaikan diri dengan lompatan teknologi global demi menghadapi tantangan keamanan modern. 

Menurutnya, transformasi teknologi merupakan kunci agar Polri semakin profesional dan presisi dalam melayani masyarakat.

“Teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis,” ujar Dedi, Jumat (12/12/2025).

Polri melalui Aslog tengah membangun fondasi industri keamanan nasional. Langkah ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi impor, tetapi mampu memproduksi teknologi kepolisian secara mandiri.

Di hadapan peserta Sespim, Dedi menekankan, pentingnya lahirnya pemimpin-pemimpin yang memiliki visi futuristik dan keberanian membuat terobosan. 

 

