Warga Butuh Air Bersih, Polri Salurkan 627 Tandon ke Wilayah Bencana Sumatera

JAKARTA - Masyarakat yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar) sangat membutuhkan air bersih untuk aktivitas sehari-hari. Kebutuhan tersebut terputus usai musibah yang melanda tiga provinsi itu.

Menanggapi kebutuhan warga, Polri menyalurkan 627 tandon atau penampung air untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut juga sebagai dukungan pemulihan kehidupan masyarakat.

Di Aceh Tamiang, tandon air dipasang di Gang Sayur, Dusun Subur, Desa Durian, Kecamatan Rantau, untuk menampung air bersih dari sumur bor yang dibangun oleh Brimob. Fasilitas ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar warga yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses air bersih akibat banjir.

Komandan Pasukan (Danpas) Brimob I, Brigjen Anang Sumpena menegaskan bahwa penyediaan tandon air merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membantu masyarakat pascabencana.

“Setelah banjir, kebutuhan air bersih menjadi prioritas utama masyarakat. Dengan adanya tandon air ini, kami berharap distribusi air bersih dapat lebih merata dan dimanfaatkan oleh warga dalam jangka panjang,” katanya, Kamis (18/12/2025).