INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi: Jokowi’s White Paper Roy Suryo Cs Bukan Karya Ilmiah, Hanya Klaim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |21:12 WIB
Polisi: Jokowi’s White Paper Roy Suryo Cs Bukan Karya Ilmiah, Hanya Klaim
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto
JAKARTA – Polda Metro Jaya menyatakan bahwa analisis dan buku Jokowi’s White Paper, yang diterbitkan para tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo cs, merupakan asumsi semata dan bukan sebuah karya ilmiah.

“Ya, bisa dikatakan seperti itu. Analisis dan buku Roy cs hanya klaim saja,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Sabtu (20/12/2025).

Di sisi lain, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menuturkan bahwa sebuah produk akademik harus memenuhi syarat-syarat etika, baik dalam proses pembuatannya maupun publikasinya.

Dalam etika publikasi produk akademik, Iman menjelaskan bahwa peneliti harus memenuhi unsur keaslian atau orisinalitas, serta bebas dari manipulasi data. Selain itu, peneliti juga wajib menjunjung integritas akademik dan memahami kode etik dosen atau peneliti yang melekat pada produk akademik tersebut.

“Syarat peneliti akademik meliputi pemenuhan aspek metodologi, substansi, teknis, serta kelembagaan yang etis,” ujar Iman.

 

      
