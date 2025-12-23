Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Kompleks Kantor Kabupaten Bekasi, Sita Dokumen dan Barang Bukti

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |11:01 WIB
KPK Geledah Kompleks Kantor Kabupaten Bekasi, Sita Dokumen dan Barang Bukti
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di Kompleks Perkantoran Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (22/12/2025). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap proyek yang menyeret Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan dan menyita 49 dokumen serta 5 barang bukti elektronik (BBE) yang diduga terkait perkara tersebut," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).

Budi menjelaskan, dokumen yang disita diduga kuat terkait perkara yang tengah diusut Lembaga Antirasuah.

"Dokumen yang diamankan di antaranya berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan tahun 2025 dan rencana pekerjaan pengadaan tahun 2026," ujarnya.

 

      
