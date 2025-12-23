Jelang Libur Nataru, Volume Lalin di 5 Ruas Tol Nusantara Naik

JAKARTA - Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mencatat peningkatan volume lalu lintas di lima ruas tol Regional Nusantara. Volume lalu lintas ini meningkat 5 hari berturut-turut jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

1. Volumen Lalin Naik

Senior General Manager JNT, Tyas Pramoda Wardhani menjelaskan, secara Jasamarga Regional Nusantara mencatat total volume lalin sejumlah 992.940. Jumlah ini meningkat 5,29% dibandingkan total volume lalin normal yaitu 943.082 kendaraan.

"Secara keseluruhan, Regional Nusantara mencatat total volume lalin sejumlah 992.940 kendaraan atau meningkat 5,29% dibandingkan total volume lalin normal yaitu 943.082 kendaraan," ujar Tyas kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Ia menjelaskan peningkatan volume lalu lintas itu mulai terjadi sejak 18-22 Desember 2025. Bahkan, peningkatan volume lalu lintas ini terjadi di sejumlah sejumlah ruas tol nusantara.

Ruas tol yang mengalami peningkatan meliputi Ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera); Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT); Ruas Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam); Ruas Tol Manado-Bitung (Mabit); dan Ruas Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Segmen Kartasura-Prambanan.

2. Volume Lalu Lintas 5 Ruas Tol

Secara rinci ruas Tol Belmera tercatat jumlah volume lalin sebanyak 403.523 kendaraan melintas atau meningkat 0,9% dibandingkan total volume lalin normal yaitu sebesar 399.809 kendaraan.

Berdasarkan data operasional, 100.330 kendaraan melintas melalui Gerbang Tol (GT) Amplas untuk menuju Kota Medan. Angka tersebut meningkat 5,56% dibandingkan total volume lalin normal yaitu 95.042 kendaraan.