Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Libur Nataru, Volume Lalin di 5 Ruas Tol Nusantara Naik

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |19:25 WIB
Jelang Libur Nataru, Volume Lalin di 5 Ruas Tol Nusantara Naik
Jelang Libur Nataru, Volume Lalin di 5 Ruas Tol Nusantara Naik (Dok Jasa Marga Nusantara Tollroad)
A
A
A

JAKARTA - Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mencatat peningkatan volume lalu lintas di lima ruas tol Regional Nusantara. Volume lalu lintas ini meningkat 5 hari berturut-turut jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

1. Volumen Lalin Naik

Senior General Manager JNT, Tyas Pramoda Wardhani menjelaskan, secara Jasamarga Regional Nusantara mencatat total volume lalin sejumlah 992.940. Jumlah ini meningkat 5,29% dibandingkan total volume lalin normal yaitu 943.082 kendaraan. 

"Secara keseluruhan, Regional Nusantara mencatat total volume lalin sejumlah 992.940 kendaraan atau meningkat 5,29% dibandingkan total volume lalin normal yaitu 943.082 kendaraan," ujar Tyas kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Ia menjelaskan peningkatan volume lalu lintas itu mulai terjadi sejak 18-22 Desember 2025. Bahkan, peningkatan volume lalu lintas ini terjadi di sejumlah sejumlah ruas tol nusantara.

Ruas tol yang mengalami peningkatan meliputi Ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera); Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT); Ruas Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam); Ruas Tol Manado-Bitung (Mabit); dan Ruas Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Segmen Kartasura-Prambanan.

2. Volume Lalu Lintas 5 Ruas Tol

Secara rinci ruas Tol Belmera tercatat jumlah volume lalin sebanyak 403.523 kendaraan melintas atau meningkat 0,9% dibandingkan total volume lalin normal yaitu sebesar 399.809 kendaraan. 

Berdasarkan data operasional, 100.330 kendaraan melintas melalui Gerbang Tol (GT) Amplas untuk menuju Kota Medan. Angka tersebut meningkat 5,56% dibandingkan total volume lalin normal yaitu 95.042 kendaraan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191501//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-qN0g_large.jpg
Puncak Arus Mudik Nataru Pengguna KA 28 Desember, Kapolri Minta Petugas Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/25/3191498//desa_wisata-UMF5_large.jpg
9 Rekomendasi Destinasi Desa Wisata yang Menarik Dikunjungi saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191494//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-BLFy_large.jpg
Kapolri: 234 Ribu Personel Disiagakan Jaga Pos dan Tempat Ibadah Selama Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191489//hewan_peliharaan-rHjz_large.png
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pengiriman Hewan Peliharaan Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191484//patroli_gabungan_tni_polri_jelang_nataru-KZmY_large.JPG
Patroli Gabungan TNI-Polri, Polda Metro Sosialisasikan Larangan Petasan Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191474//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-609T_large.jpg
Tinjau Terminal Pulo Gebang, Kapolri Tekankan Utamakan Keselamatan Penumpang! 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement