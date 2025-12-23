JAKARTA - Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mencatat peningkatan volume lalu lintas di lima ruas tol Regional Nusantara. Volume lalu lintas ini meningkat 5 hari berturut-turut jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Senior General Manager JNT, Tyas Pramoda Wardhani menjelaskan, secara Jasamarga Regional Nusantara mencatat total volume lalin sejumlah 992.940. Jumlah ini meningkat 5,29% dibandingkan total volume lalin normal yaitu 943.082 kendaraan.
"Secara keseluruhan, Regional Nusantara mencatat total volume lalin sejumlah 992.940 kendaraan atau meningkat 5,29% dibandingkan total volume lalin normal yaitu 943.082 kendaraan," ujar Tyas kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).
Ia menjelaskan peningkatan volume lalu lintas itu mulai terjadi sejak 18-22 Desember 2025. Bahkan, peningkatan volume lalu lintas ini terjadi di sejumlah sejumlah ruas tol nusantara.
Ruas tol yang mengalami peningkatan meliputi Ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera); Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT); Ruas Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam); Ruas Tol Manado-Bitung (Mabit); dan Ruas Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Segmen Kartasura-Prambanan.
Secara rinci ruas Tol Belmera tercatat jumlah volume lalin sebanyak 403.523 kendaraan melintas atau meningkat 0,9% dibandingkan total volume lalin normal yaitu sebesar 399.809 kendaraan.
Berdasarkan data operasional, 100.330 kendaraan melintas melalui Gerbang Tol (GT) Amplas untuk menuju Kota Medan. Angka tersebut meningkat 5,56% dibandingkan total volume lalin normal yaitu 95.042 kendaraan.