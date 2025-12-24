Prabowo Gelar Rapat di Hambalang, Bahas Kampung Haji Hingga Bencana Sumatera

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, kembali menerima sejumlah Menteri dari kabinetnya untuk membahas sejumlah agenda strategis. Pertemuan digelar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 23 Desember 2025.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan, ada tiga agenda strategis yang dibahas. Pembahas pertama berkaitan dengan pembangunan Kampung Haji yang sebelumnya telah disepakati oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jemaah Haji Indonesia akan memiliki tempat sendiri selama melaksanakan Ibadah Haji," ujar Teddy.

Pembahasan kedua meliputi ketersediaan dan distribusi LPG serta bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Sumatera. Teddy juga mengungkap kesiapan pasokan energi Nasional juga dibahas menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

"Ketersediaan dan distribusi pasokan LPG dan BBM pada 3 provinsi terdampak di Sumatera. Serta kesiapan pasokan energi nasional selama periode Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia," tambah Teddy.

Selain itu, pertemuan juga membahas pemulihan terhadap tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana.