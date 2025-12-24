Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Gelar Rapat di Hambalang, Bahas Kampung Haji Hingga Bencana Sumatera

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |05:43 WIB
Prabowo Gelar Rapat di Hambalang, Bahas Kampung Haji Hingga Bencana Sumatera
Prabowo Gelar Rapat di Hambalang, Bahas Kampung Haji Hingga Bencana Sumatera
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, kembali menerima sejumlah Menteri dari kabinetnya untuk membahas sejumlah agenda strategis. Pertemuan digelar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 23 Desember 2025.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan, ada tiga agenda strategis yang dibahas. Pembahas pertama berkaitan dengan pembangunan Kampung Haji yang sebelumnya telah disepakati oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jemaah Haji Indonesia akan memiliki tempat sendiri selama melaksanakan Ibadah Haji," ujar Teddy.

Pembahasan kedua meliputi ketersediaan dan distribusi LPG serta bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Sumatera. Teddy juga mengungkap kesiapan pasokan energi Nasional juga dibahas menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

"Ketersediaan dan distribusi pasokan LPG dan BBM pada 3 provinsi terdampak di Sumatera. Serta kesiapan pasokan energi nasional selama periode Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia," tambah Teddy.

Selain itu, pertemuan juga membahas pemulihan terhadap tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190641/prabowo_subianto-DZN1_large.jpg
Prabowo Kunjungi Agam-Lembah Anai, Mensesneg: Cek Percepatan Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190638/prabowo_subianto-o9Qn_large.jpg
Prabowo Temui Anak Pengungsi Agam yang Bercita-cita Jadi Tentara, Menhan Sjafrie 'Dicolek'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190591/prabowo-1EaN_large.jpg
Momen Prabowo Makan Nasi Goreng dan Telur Ceplok di Dapur Pengungsi Agam, Begini Reaksinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190590/prabowo_subianto-ktGO_large.jpg
Mengharukan, Prabowo Tinjau Posko Pengungsi di Agam Disambut Lagu Indonesia Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190355/prabowo_subianto-FHk1_large.jpg
Presiden Prabowo Segera Kunjungi Tanah Papua, Ini Agendanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190337/prabowo_subianto-vQM2_large.jpg
Prabowo: Jaga Raja Ampat dan Semua Kawasan, Jangan Dirusak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement