HOME NEWS INTERNATIONAL

Khutbah Malam Natal, Paus Leo Ingatkan Umat Kristen untuk Membantu Kaum Miskin dan Orang Asing

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |12:02 WIB
Khutbah Malam Natal, Paus Leo Ingatkan Umat Kristen untuk Membantu Kaum Miskin dan Orang Asing
Paus Leo XIV. (Foto: X)
VATICAN CITY Paus Leo mengingatkan umat Kristiani untuk membantu kaum miskin dan orang asing dalam khutbah Malam Natalnya di Vatikan, Rabu (24/12/2025). Paus Leo mengatakan bahwa umat Kristen bisa berkaca dari kisah Yesus yang lahir di kandang karena tidak ada tempat di penginapan, sebagai pengingat untuk membantu mereka yang tidak mampu.

Leo, yang menjadikan kepedulian terhadap imigran dan orang miskin sebagai tema utama kepausannya di awal masa jabatannya, mengatakan kelahiran Yesus menunjukkan kehadiran Tuhan dalam setiap orang saat Paus memimpin 1,4 miliar umat Katolik di dunia memasuki Natal dalam Misa di Basilika Santo Petrus.

“Di bumi, tidak ada tempat bagi Tuhan jika tidak ada tempat bagi manusia. Menolak yang satu berarti menolak yang lain,” kata Paus dalam ibadah khidmat yang dihadiri sekitar 6.000 orang di dalam basilika, sebagaimana dilansir Reuters.

Paus kelahiran Amerika Serikat (AS) itu merayakan Natal pertamanya setelah terpilih pada Mei oleh para kardinal dunia untuk menggantikan mendiang Paus Fransiskus.

 

Halaman:
1 2 3
      
