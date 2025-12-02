Paus Leo: Palestina Harus Diakui, Solusi Dua Negara Satu-satunya Jalan Akhiri Konflik

JAKARTA – Paus Leo XIV mengatakan bahwa Solusi Dua Negara adalah satu-satunya pilihan yang dapat menjamin keadilan bagi warga Israel dan Palestina untuk menyelesaikan konflik kedua belah pihak. Namun, dia mengakui bahwa Israel telah menolak solusi tersebut, sehingga sulit untuk diwujudkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Paus Leo saat terbang dari Turki ke Lebanon pada Minggu (30/11/2025), dalam rangkaian lawatan internasional pertamanya sebagai pemimpin umat Katolik dunia.

Vatikan secara resmi mengakui negara Palestina pada 2015, dan Takhta Suci telah berulang kali mendukung Solusi Dua Negara. Namun, komentar terbaru ini menandai seruan paling kuat dari Paus Leo untuk pengakuan internasional resmi bagi Palestina di tengah perang di Gaza.

“Kita semua tahu Israel tidak menerima solusi itu saat ini, tetapi kami menganggapnya sebagai satu-satunya solusi,” ujar Leo kepada para wartawan, sebagaimana dilansir RT. “Kami juga sahabat Israel,” tambahnya, seraya mengatakan bahwa Vatikan akan terus bertindak sebagai “suara mediasi” untuk membantu bergerak menuju “solusi yang berkeadilan bagi semua.”