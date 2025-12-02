Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Paus Leo: Palestina Harus Diakui, Solusi Dua Negara Satu-satunya Jalan Akhiri Konflik

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |12:26 WIB
Paus Leo: Palestina Harus Diakui, Solusi Dua Negara Satu-satunya Jalan Akhiri Konflik
Paus Leo XIV. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Paus Leo XIV mengatakan bahwa Solusi Dua Negara adalah satu-satunya pilihan yang dapat menjamin keadilan bagi warga Israel dan Palestina untuk menyelesaikan konflik kedua belah pihak. Namun, dia mengakui bahwa Israel telah menolak solusi tersebut, sehingga sulit untuk diwujudkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Paus Leo saat terbang dari Turki ke Lebanon pada Minggu (30/11/2025), dalam rangkaian lawatan internasional pertamanya sebagai pemimpin umat Katolik dunia.

Vatikan secara resmi mengakui negara Palestina pada 2015, dan Takhta Suci telah berulang kali mendukung Solusi Dua Negara. Namun, komentar terbaru ini menandai seruan paling kuat dari Paus Leo untuk pengakuan internasional resmi bagi Palestina di tengah perang di Gaza.

“Kita semua tahu Israel tidak menerima solusi itu saat ini, tetapi kami menganggapnya sebagai satu-satunya solusi,” ujar Leo kepada para wartawan, sebagaimana dilansir RT. “Kami juga sahabat Israel,” tambahnya, seraya mengatakan bahwa Vatikan akan terus bertindak sebagai “suara mediasi” untuk membantu bergerak menuju “solusi yang berkeadilan bagi semua.”

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184278//ilustrasi-v5mR_large.jpg
Indonesia Sambut Resolusi DK PBB Terkait Gaza, Ajak Semua Pihak Wujudkan Solusi Dua Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670//maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3179962//moge_bmw_paus_leo_laku_terjual-9Bzd_large.jpg
Moge BMW Serba Putih Bekas Paus Leo Laku Terjual Rp2,2 Miliaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178156//paus_leo_xiv-FH0e_large.jpg
Paus Leo Bertemu Penyintas Pelecehan Seksual Katolik, Ini Permintaan Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/18/3173429//ilustrasi-nQC7_large.jpg
Indonesia Sambut Baik Proposal Perdamaian Gaza Trump, Siap Kerja Sama dengan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/18/3172183//ilustrasi-giE0_large.jpg
Belgia, Luksemburg, Malta, dan Monako Resmi Akui Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement