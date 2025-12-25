Lalin Kembali Normal, Contraflow Tol Japek Resmi Dihentikan

JAKARTA - Polisi bersama PT Jasa Marga menghentikan rekayasa lalu lintas (contraflow) di ruas Tol Jakarta–Cikampek (Japek) pada Hari Raya Natal, Kamis (25/12/2025).

"Atas diskresi Kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menghentikan rekayasa lalu lintas contraflow dari KM 55 hingga KM 65 arah Cikampek di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek pada pukul 16.04 WIB," ujar VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo.

Dengan dihentikannya contraflow tersebut, kondisi lalu lintas di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek kini telah kembali normal di kedua arah.

Sebelumnya, contraflow sempat diberlakukan dari KM 47 hingga KM 65 arah Cikampek pada pukul 08.54 WIB guna mengantisipasi peningkatan volume kendaraan pada libur Natal.

Kemudian, pada sore hari, rekayasa lalu lintas kembali diterapkan mulai KM 55 hingga KM 65 Tol Jakarta–Cikampek pada pukul 14.51 WIB.

Namun, seiring dengan membaiknya kondisi arus lalu lintas, contraflow akhirnya dihentikan dan arus kendaraan kembali diberlakukan normal.

(Awaludin)