Misa Pontifikal Natal di Gereja Katedral Jakarta Berlangsung Khidmat (Nur Khabibi)

JAKARTA - Gereja Katedral mengawali perayaan Hari Natal pada 25 Desember 2025 dengan menggelar Misa Pontifikal. Misa tersebut dimulai sejak pukul 08.30 WIB.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ruang utama Gereja Katedral dipenuhi jemaat. Kursi-kursi yang tersedia dipenuhi jemaat.

Tampak mereka secara khusyuk mengikuti rangkaian Misa Pontifikal. Dengan seksama mereka mendengarkan khutbah yang disampaikan Uskup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), Kardinal Ignatius Suharyo.

Selain di dalam gereja, terlihat jemaat yang mengikuti Misa Pontifikal dari tenda yang disiapkan di depan gedung.

Diketahui, Natal 2025 bertemakan 'Allah Hadir Selamatkan Keluarga'. Setelah ini, kegiatan akan dilanjutkan dengan Misa anak-anak pukul 11.00 WIB, Misa Lansia pukul 16.00 WIB, dan Misa Umum 18.00 WIB.



(Erha Aprili Ramadhoni)