Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Natal, Pengunjung Mulai Padati Taman Margasatwa Ragunan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |11:03 WIB
Libur Natal, Pengunjung Mulai Padati Taman Margasatwa Ragunan
Libur Natal, Pengunjung Mulai Padati Taman Margasatwa Ragunan (Ravie Wardani)
A
A
A

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) masih menjadi wisata favorit masyarakat pada momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Salah satu kebun binatang terbesar di Indonesia itu mulai dipadati pengunjung pada Kamis (25/12/2025) pagi.

1. Ragunan Mulai Dipadati Pengunjung

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, pengunjung yang didominasi keluarga mulai berdatangan sejak pukul 07.00 WIB.

Banyak di antaranya yang memanfaatkan kawasan ini untuk lari pagi maupun melihat satwa-satwa yang ada di lokasi.

Ada pula yang bersepeda hingga berjalan santai sambil menikamati suasana pagi yang cerah.

Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, memprediksi hari ini kepadatan di lokasi wisatanya akan meningkat dari hari biasa.

Bambang menjelaskan, pihak pengelola juga siap untuk menghadapi lonjakan pengunjung setelah melakukan persiapan pengamanan hingga peremajaan fasilitas umum.

"Peningkatan ini sudah terlihat dari hari Selasa, Rabu, kebetulan hari ini Hari Natal. Kemungkinan hari ini lebih tinggi dari kemarin karena liburan sekolah sudah dumulai sejak 22 Desember sampai 5 Januari," kata Bambang di kantornya pada Kamis (25/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191789//stasiun_senen-bVU5_large.jpg
Libur Natal, 14.980 Penumpang Berangkat dari Stasiun Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191784//contraflow_diberlakukan_di_km_47_hingga_65_tol_japek-cOSN_large.jpg
Tol Japek Macet, Contraflow Diberlakukan di KM 47 hingga 65
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/15/3191781//toyota_siapkan_3_posko_siaga_24_jam-jdeG_large.jpg
Libur Nataru, Toyota Siapkan 3 Posko Siaga 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/15/3191779//cek_ban_mobil-HFO1_large.jpg
4 Tips Berkendara saat Libur Akhir Tahun, Jangan Lupa Cek Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191763//ganjil_genap-RbiS_large.jpg
Libur Natal, Ganjil-Genap di Jakarta Ditiadakan pada 25-26 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191748//gibran_bertolak_ke_jateng-yK93_large.jpg
Gibran Bertolak ke Jateng, Hadiri Perayaan Natal hingga Pantau Arus Mudik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement