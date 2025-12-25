Libur Natal, Pengunjung Mulai Padati Taman Margasatwa Ragunan

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) masih menjadi wisata favorit masyarakat pada momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Salah satu kebun binatang terbesar di Indonesia itu mulai dipadati pengunjung pada Kamis (25/12/2025) pagi.

1. Ragunan Mulai Dipadati Pengunjung

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, pengunjung yang didominasi keluarga mulai berdatangan sejak pukul 07.00 WIB.

Banyak di antaranya yang memanfaatkan kawasan ini untuk lari pagi maupun melihat satwa-satwa yang ada di lokasi.

Ada pula yang bersepeda hingga berjalan santai sambil menikamati suasana pagi yang cerah.

Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, memprediksi hari ini kepadatan di lokasi wisatanya akan meningkat dari hari biasa.

Bambang menjelaskan, pihak pengelola juga siap untuk menghadapi lonjakan pengunjung setelah melakukan persiapan pengamanan hingga peremajaan fasilitas umum.

"Peningkatan ini sudah terlihat dari hari Selasa, Rabu, kebetulan hari ini Hari Natal. Kemungkinan hari ini lebih tinggi dari kemarin karena liburan sekolah sudah dumulai sejak 22 Desember sampai 5 Januari," kata Bambang di kantornya pada Kamis (25/12/2025).