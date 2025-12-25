Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Insiden Bangunan Parkir Roboh, BPBD: Timpa Sejumlah Kendaraan dan Tidak Ada Korban

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |20:28 WIB
Insiden Bangunan Parkir Roboh, BPBD: Timpa Sejumlah Kendaraan dan Tidak Ada Korban
Bangunan roboh di Koja Jakarta Utara (foto: dok BPBD DKI)
JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden bangunan parkir roboh di Gang Waru 1, Jalan Alur Laut, RT 005/003, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pada Kamis (25/12/2025) petang.

“Tidak adanya korban jiwa akibat runtuhnya bangunan,” kata Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji, Kamis (25/12/2025).

Meski demikian, bangunan parkir yang roboh menimpa sejumlah kendaraan milik warga. “Bangunan parkir dua lantai menimpa 4 unit mobil dan 1 unit motor,” tambah Isnawa.

BPBD juga menyampaikan bahwa evakuasi bangunan parkir yang roboh itu belum bisa dilakukan oleh pemilik. “Terkait kepemilikan bangunan lahan milik pribadi yang berdekatan dengan area yayasan/pesantren, bukan bagian dari yayasan atau pesantren,” jelas Isnawa.

 

Telusuri berita news lainnya
