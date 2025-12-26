Detik-Detik Gedung Parkir di Koja Jakut Ambruk Nyaris Timpa Warga

JAKARTA – Bangunan tempat parkir ambruk di kawasan Koja, Jakarta Utara, pada Kamis 25 Desember 2025. Warga yang berada di sekitar lokasi nyaris terkena reruntuhan bangunan tersebut.

Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menjelaskan peristiwa itu terjadi pada pukul 15.10 WIB. Saat kejadian, terdapat anak-anak yang sedang bermain di sekitar bangunan sebelum akhirnya roboh.

“Pada saat anak-anak bermain, terdengar suara retakan lalu anak-anak berlari menjauh menghindari reruntuhan bangunan,” kata Isnawa, Jumat (26/12/2025).

Ia menuturkan, hingga kini penyebab robohnya bangunan tersebut masih dalam penyelidikan. Dampak dan kerugian akibat kejadian itu juga masih dalam proses pendataan.

“Penyebab masih dalam pendataan pihak kepolisian. Korban nihil,” ujarnya.

Isnawa menambahkan, bangunan roboh tersebut menimpa empat unit kendaraan roda empat dan satu unit sepeda motor.

“Bangunan parkir dua lantai menimpa empat unit mobil dan satu unit motor. Untuk saat ini belum bisa dilakukan evakuasi atau pembongkaran oleh pemilik bangunan,” katanya.

(Arief Setyadi )