Ngeri! Bangunan Lahan Parkir Dua Lantai Milik Warga Koja Jakut Roboh

JAKARTA – Sebuah bangunan lahan parkir dua lantai milik warga di Jalan Alur Laut Gang Waru 1, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, dilaporkan roboh pada Kamis (25/12/2025) sore.

Momen robohnya bangunan tersebut terekam kamera CCTV dan beredar di media sosial Instagram melalui akun @jakut.info. Dalam rekaman video itu terlihat sejumlah anak-anak tengah bermain di halaman rumah di sekitar lokasi kejadian.

Beberapa orang dewasa tampak memberikan isyarat kepada anak-anak agar segera menjauh dari area bangunan. Tak lama kemudian, bangunan dua lantai tersebut roboh dan hancur.

"Belum ada laporan korban," tulis keterangan unggahan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat unit mobil dan satu sepeda motor dilaporkan tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait penyebab robohnya bangunan tersebut.

(Awaludin)