Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ngeri! Bangunan Lahan Parkir Dua Lantai Milik Warga Koja Jakut Roboh

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |19:33 WIB
Ngeri! Bangunan Lahan Parkir Dua Lantai Milik Warga Koja Jakut Roboh
Bangunan Lahan Parkir Dua Lantai Roboh (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah bangunan lahan parkir dua lantai milik warga di Jalan Alur Laut Gang Waru 1, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, dilaporkan roboh pada Kamis (25/12/2025) sore.

Momen robohnya bangunan tersebut terekam kamera CCTV dan beredar di media sosial Instagram melalui akun @jakut.info. Dalam rekaman video itu terlihat sejumlah anak-anak tengah bermain di halaman rumah di sekitar lokasi kejadian.

Beberapa orang dewasa tampak memberikan isyarat kepada anak-anak agar segera menjauh dari area bangunan. Tak lama kemudian, bangunan dua lantai tersebut roboh dan hancur.

"Belum ada laporan korban," tulis keterangan unggahan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat unit mobil dan satu sepeda motor dilaporkan tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait penyebab robohnya bangunan tersebut.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187862//bangunan_bekas_sekolah_di_kelapa_gading_ambruk-wzKC_large.jpg
Bangunan Bekas Sekolah di Kelapa Gading Ambruk, 1 Pekerja Tertimpa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181186//smkn_1_bogor-x3CB_large.jpg
Bangunan SMKN 1 Gunung Putri Ambruk, 42 Siswa Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180588//garis_polisi-3gZt_large.jpg
Bangunan Ponpes Ambruk Lagi! DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Konstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179439//delpedro-BRi0_large.jpg
Lapangan Padel di Jakbar Ambruk, Korban Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179415//lapangan_padel_ambruk-SKaG_large.jpg
Lapangan Padel di Jakbar Ambruk, Pengunjung Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175434//rumah_roboh_di_pademangan-3sEu_large.jpg
Rumah di Pademangan Jakut Roboh, Dua Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement