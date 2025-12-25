Ibadah Misa Berjalan Lancar, Gereja Katedral Ucapkan Terima Kasih ke Petugas hingga Pengelola Masjid Istiqlal

JAKARTA – Pelaksanaan Misa Hari Raya Natal 2025 di Gereja Katedral Jakarta berlangsung lancar dari pagi hingga malam pada Kamis (25/12/2025).

Kepala Humas Gereja Katedral, Susyana Suwadie, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran peribadatan, termasuk jajaran TNI, Polri, ormas, dan Satpol PP.

“Saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan dari jajaran TNI-Polri, ormas, serta Satpol PP,” kata Susyana usai misa.

Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang bersedia menyediakan lahan parkir bagi jemaat, serta pihak Sekolah Santa Ursula dan kantor pos yang turut membantu kelancaran kegiatan.

“Dan mohon maaf jika ada kekurangan atau pihak yang belum disebutkan. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan Selamat Natal bagi yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal membawa terang dan harapan bagi kita semua,” pungkasnya.

(Awaludin)