Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ibadah Misa Berjalan Lancar, Gereja Katedral Ucapkan Terima Kasih ke Petugas hingga Pengelola Masjid Istiqlal

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |21:42 WIB
Ibadah Misa Berjalan Lancar, Gereja Katedral Ucapkan Terima Kasih ke Petugas hingga Pengelola Masjid Istiqlal
Gereja Katedral (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pelaksanaan Misa Hari Raya Natal 2025 di Gereja Katedral Jakarta berlangsung lancar dari pagi hingga malam pada Kamis (25/12/2025).

Kepala Humas Gereja Katedral, Susyana Suwadie, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran peribadatan, termasuk jajaran TNI, Polri, ormas, dan Satpol PP.

“Saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan dari jajaran TNI-Polri, ormas, serta Satpol PP,” kata Susyana usai misa.

Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang bersedia menyediakan lahan parkir bagi jemaat, serta pihak Sekolah Santa Ursula dan kantor pos yang turut membantu kelancaran kegiatan.

“Dan mohon maaf jika ada kekurangan atau pihak yang belum disebutkan. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan Selamat Natal bagi yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal membawa terang dan harapan bagi kita semua,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191888//presiden_prabowo_bertemu_ketua_den_luhut-4rUQ_large.png
Ditemani Didit, Prabowo Sambangi Luhut di Hari Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191885//kepala_humas_gereja_katedral_jakarta_susyana_suwadie-CNMo_large.jpg
Katedral Jakarta: Misa Natal Berjalan Lancar Meski Hujan Deras Menguyur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/629/3191864//kate_middleton-p7sa_large.jpg
Kejutan Kate Middleton dan Putri Charlotte di Kebaktian Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191875//misa_natal_di_katedral_jakarta-gPD4_large.jpg
Meski Hujan Deras, Misa Natal di Katedral Jakarta Tetap Berlangsung Khidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191852//uskup_keuskupan_agung_jakarta_kardinal_ignatius_suharyo-ZdDv_large.jpg
Kardinal Suharyo Dengungkan Gerakan Pertobatan Ekologis pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191842//executive_chairman_mnc_group_hary_tanoesoedibjo_bersama_keluarga_rayakan_natal-ndcD_large.JPG
Natal Bersama MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dan Keluarga Salurkan Donasi Rp150 Juta untuk Korban Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement