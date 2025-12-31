Kapolri Minta Anak Buah Tak Baper Sikapi Istilah 'No Viral No Justice'

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan personel kepolisian harus bergerak atau merespons cepat segala bentuk pengaduan dari masyarakat.

Menurutnya, respons cepat tersebut diperlukan untuk menghindari munculnya fenomena “no viral no justice” di media sosial. Fenomena itu muncul akibat lambatnya penanganan oleh polisi.

“Bagaimana polisi bisa respons cepat terhadap segala macam bentuk pengaduan, jangan sampai selalu muncul istilah no viral no justice,” kata Sigit, dikutip Rabu (31/12/2025).

Lebih lanjut, Sigit menekankan Polri selalu bekerja, terlepas dari viral atau tidaknya suatu kasus. Ia pun meminta agar polisi tidak bersikap berlebihan atau baper ketika muncul istilah “no viral no justice”.

“Karena memang fenomenanya sedang seperti ini. Kita tidak boleh kemudian baperan. Namun bagaimana ke depan, apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya netizen, ini bisa kita tindak lanjuti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat,” ujar Sigit.

Sementara itu, Sigit meminta agar seluruh jajaran kepolisian semakin responsif dan terus melakukan pembenahan ke depan. Ia juga mengingatkan agar tidak merusak hal-hal baik yang telah dibangun di tubuh Polri.

“Termasuk tadi ada pesan jangan sampai yang sudah baik, kita rusak lagi,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )