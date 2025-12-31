DPR Apresiasi Ketegasan Jenderal Sigit Jaga Marwah Polri

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai capaian yang disampaikan Polri sepanjang 2025 mencerminkan reformasi yang dijalankan Korps Bhayangkara mulai dirasakan langsung masyarakat. Ia juga melihat adanya perbaikan, baik dari pelayanan publik maupun penegakan disiplin internal.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya merilis capaian Polri, termasuk hasil survei yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik, menurut Rudianto, merupakan modal utama bagi Polri dalam menjalankan fungsinya.

“Hasil survei ini tidak datang begitu saja. Ini buah dari kerja keras personel Polri di lapangan, sekaligus komitmen pimpinan dalam mendorong profesionalisme dan pelayanan publik yang lebih baik,” katanya, Rabu (31/12/2025).

Rudianto mendorong agar Polri menjaga konsistensi dan kerja nyata, bukan sekadar berselimut dalam angka survei. Pembenahan di internal juga harus menjadi perhatian, di mana Polri memberhentikan 689 personel yang terbukti melakukan pelanggaran etik dan disiplin berat.

Langkah tegas tersebut, menurut Rudianto, menjadi sinyal kuat bahwa Polri tidak menoleransi pelanggaran oleh oknum anggotanya. Reformasi Polri harus berjalan seimbang antara kualitas pelayanan masyarakat dan penegakan disiplin internal.