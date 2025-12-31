Jamaah Ungkap Alasan Pilih Habiskan Malam Tahun Baru di Masjid Istiqlal

Jamaah Ungkap Alasan Pilih Habiskan Malam Tahun Baru di Masjid Istiqlal (Okezone/Felldy Utama)

JAKARTA - Muhasabah diri menjadi alasan utama dari sejumlah jamaah memilih mengisi momen pergantian tahun dengan iktikaf di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025) malam.

1. Muhasabah

Salah satunya diungkapkan Askar, warga Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia sudah merencanakan kedatangannya ke Masjid Istiqlal untuk mengikuti kegiatan malam Muhasabah.

Ia ingin menjadikan pergantian tahun ini sebagai bagian refleksi dirinya sekaligus mengisi kegiatan positif.

"Saya sih pengen mengisi malam tahun baru di Istiqlal berharap dapat tausiyah, muhasabah diri juga khususnya buat saya pribadi diisi malam tahun baru dengan yang positif," kata Askar ditemui di Lantai Utama Masjid Istiqlal.

Askar juga berharap tahun 2026 menjadi lebih baik lagi bagi dirinya dan juga bagi Bangsa Indonesia. Ia juga secara khusus mendoakan bagi korban terdampak bencana Sumatera.

"Untuk harapan tahun 2026 intinya sih Indonesia bisa lebih baik, khususnya dijauhkan dari marabahaya dan saudara-sauadara kita yang ada di Sumatera dari Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara diberikan kesabaran dan pulih," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)